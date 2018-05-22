الكرملين يعلق على مطالب واشنطن لإيران ويؤكد أن الاتفاق النووي مازال قائما

أعلن المتحدث بااسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الاتفاق الإيراني مازال يعمل، والأهم حاليا موقف طهران حيال مطالب واشنطن.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لبنود واشنطن: "السؤال هو كيفية تقيم طهران لهذه النقاط الـ12. أنتم تعلمون أن الكرملين وطهران والدول الأوروبية أكدوا التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة. وأكدوا عزمهم على الاستمرار في الحفاظ على هذا الالتزام".

© REUTERS / JONATHAN ERNST أمريكا تضع 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

وأضاف: "في الواقع، الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الاتفاق، لذا، من المهم أن نسأل كيف تنظر الى ذلك طهران، حيث أن الاتفاق لا يزال قائماً".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طرح 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، داعياً جميع حلفاء الولايات المتحدة للانضمام إلى الجهد الأمريكي ضد إيران.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران والقوى العالمية، فيما ناشد الحلفاء الأوروبيون، ترامب عدم الانسحاب من الاتفاق.