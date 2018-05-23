تأمين أجواء البلاد: بروميثيوس الروسي بلا منازع

تحدث خبير عسكري لـ"سبوتنيك" حول مزايا السلاح الروسي الجديد المخصص لحماية البلد من الهجوم الجوي.

وكانت صحيفة "ميلتري ووتش ماغازين" الغربية وصفت هذا السلاح المعروف باسم "إس-500 بروميتاي" (كلمة بروميتاي الروسية تعني بروميثيوس) بأنه سلاح فريد يستطيع تأمين أجواء روسيا ضد أي تهديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأخرى لا تملك مثيلا لمنظومة "إس-500" ولن تملك شيئا مماثلا في المستقبل القريب.

ووفق الخبير فيكتور بارانيتس فإن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمثل أفضل أسلحة الدفاع الجوي في العالم.

وتعتبر منظومة "إس-500" من معدات التقنية العالية.

ولم يظهر "بروميثيوس" الروسي من العدم وإنما اشتق مما يحمل اسم "إس-400".

ويتمتع "بروميثيوس" بجملة مزايا تجعله يتفوق على شقيقه المتقدم "إس-400".

ومن أهم مزايا "إس-500" استخدام شتى أنواع الصواريخ الاعتراضية. ويختار "بروميثيوس" بنفسه نوع الصاروخ المناسب لضرب هذا الهدف أو ذاك.

ومن أبرز مزايا "إس-500" القدرة على تدمير الأهداف الجوية بما فيها الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت، من مسافة 600 كيلومتر.

ويرى الخبير أن أكبر نقاط قوة "بروميثيوس" الروسي تتمثل في القدرة على رؤية هدفه من مسافة 2000 كيلومتر، مشيرا في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في حوزة الدول الأخرى بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لا تملك مثل هذه القدرات.