مركز خرونيتشيف يخطط لإطلاق 24 صاروخا إلى الفضاء من نوع "بروتون"

أعلن مركز خرونيتشيف للأبحاث الفضائية، اليوم الخميس، أنه يخطط لإطلاق 24 صاروخا حاملا من نوع "بروتون" من نماذج مختلفة، حتى عام 2025.

أستانا — سبوتنيك. وقال نائب مدير عام المركز للشؤون الاقتصادية الخارجية، أندريه بانكراتوف: "لدينا الآن خطط لإطلاق 24 صاروخ بروتون حتى عام 202".

© Sputnik . Press service of Roskosmos علماء روس يحولون الخيال الى حقيقة بدواء جديد لرواد الفضاء

والجدير بالذكر أن مركز خرونتشيف هو مركز روسي مقره موسكو، ينتج سفن الفضاء وصواريخ حاملة للأقمار الاصطناعية، ومن ضمنها صاروخ "بروتون" وصاروخ "روكوت".

ويعود تاريخ المركز لعام 1916، عندما تأسس كمعمل خارج مدينة موسكو، لإنتاج السيارات تحت اسم "روسو بالت"، وأنتجت أول سيارة في المصنع عام 1922. بعدها بقليل تحول المصنع لإنتاج الطائرات، وخلال الحرب العالمية الثانية، أنتج طائرات إليوشن إل-4 والقاذفة (توبوليف تي يو-2).