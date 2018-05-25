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    منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)

    مفتي يؤكد سعي السعودية لأن تكون من أفضل 20 بيئة استثمارية بحلول 2020

    © Sputnik . Alexander Galperin
    روسيا
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    صرح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، سلطان مفتي، أن الهيئة تسعى لأن تكون المملكة من أفضل 20 بيئة استثمارية في العالم بحلول عام 2020، عبر عملية إصلاح شاملة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال مفتي في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن نقوم بعملية إصلاح شاملة وواعدة وعندنا مستهدف لجعل المملكة من أفضل عشرين بيئة استثمارية في حلول عام 2020".

    منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    وزير الاقتصاد السوري يتحدث عن أهمية المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

    وأوضح الوكيل أنه "في ظل وجود رؤية 2030 يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية في عديد من القطاعات ذات الأولوية بدءا من قطاع البتروكيماويات مرورا بقطاع الصحة والعلوم ومرورا بالقطاعات الصناعية والمعلومات والاتصالات الخ".

    وأضاف مفتي أنه "في كل قطاع من هذه القطاعات يوجد العديد من الشركات الروسية التي تستطيع أن تأتي وتضيف قيمة لاقتصاد المملكة العربية السعودية وتساهم في رحلة التنويع الاقتصادي، والتنوع التي نسعى إلى تحقيقها في ظل هذه الرؤية".

    وأشار وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن الهيئة "تتطلع إلى المزيد والمزيد من الشركات الروسية التي تأتي وتستثمر عندنا في المملكة العربية السعودية وهذا دورنا هنا الآن في وجودنا للتعريف بالفرص الاستثمارية ونحن كالهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الرئيسية التي تساعد الشركات الروسية للتعرف على هذه الفرص والالتقاء بالجهات والأطراف ذات العلاقة"، مؤكدا مواصلة الهيئة تقديم الدعم للشركات العاملة على أراضي المملكة.

    وأوضح مفتي أنه "تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، كذلك تم إصدار تراخيص لعدد من الشركات الروسية.. وتم الاتفاق مع ما لا يقل عن 15 شركة  لمواصلة الحديث فيما بعد المنتدى".

    أرامكو
    © REUTERS / Bahrain
    أرامكو السعودية توقع 8 اتفاقيات مع شركات فرنسية

    وختم مفتي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار حديثه قائلا: "المملكة العربية السعودية كما ترى وتعلم أصبحت محط أنظار لجميع دول العالم والكثير من المستثمرين في مختلف وشتى القطاعات كل ما في الموضوع قصة السعودية قصة لم ترو كما ينبغي وهذه مهمتنا أننا نحن  نعرف العالم بالقصة أو التحول الذي يحدث والفرص الاستثمارية المتاحة".

    وانطلقت، صباح يوم أمس الخميس، فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة". ويبحث المشاركون البالغ عددهم نحو 15 ألف شخص في الفترة 24-26 أيار/ مايو تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بمشاركة كبرى فعاليات والمنظومات الاقتصادية العالمية.

    انظر أيضا:

    انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة عالمية واسعة
    وزير خارجية "حكومة الوفاق" الليبية يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
    الكرملين: الاتفاق النووي وسوريا وأوكرانيا محور مباحثات بوتين وماكرون في بطرسبورغ
    وفد سعودي كبير إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, السعودية, روسيا
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