اندلاع حريق في سجن جمهورية تتارستان الروسية

أفاد مصدر في خدمات الطوارئ في جمهورية تتارستان، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في ملحق وورشة للنجارة في سجن بمدينة الميتييفسك في تتارستان، على مساحة تقدر بنحو 2.5 ألف متر مربع.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "شبت النيران في السجن الإصلاحي رقم 8. تحترق مبان ملحقة لأعمال البناء وورشة للنجارة على مساحة 2.3 ألف متر مربع".

© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev حريق مستودع أسلحة في جمهورية أودمورتيا وسط روسيا يتسع إلى 300 هكتار

وقال متحدث المركز الإقليمي المركزي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم تحييد النيران على مساحة 1.1 ألف متر مربع في أراضي السجن الإصلاحي في مدينة الميتييفسك في تتارستان".

وأضاف المتحدث أنه "تم الإعلان عن إخماد الحريق في 19.10. وتم احتواء مساحته إلى 1.1 ألف متر مربع".

وأشار المتحدث إلى عدم وجود حلات إصابة في السجن قائلاً: " لا يوجد أشخاص مصابون".

ويتم توضيح أسباب وملابسات اندلاع الحريق.