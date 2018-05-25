اندلاع حريق في سجن جمهورية تتارستان الروسية

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "شبت النيران في السجن الإصلاحي رقم 8. تحترق مبان ملحقة لأعمال البناء وورشة للنجارة على مساحة 2.3 ألف متر مربع".
وقال متحدث المركز الإقليمي المركزي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم تحييد النيران على مساحة 1.1 ألف متر مربع في أراضي السجن الإصلاحي في مدينة الميتييفسك في تتارستان".
وأضاف المتحدث أنه "تم الإعلان عن إخماد الحريق في 19.10. وتم احتواء مساحته إلى 1.1 ألف متر مربع".
وأشار المتحدث إلى عدم وجود حلات إصابة في السجن قائلاً: " لا يوجد أشخاص مصابون".
ويتم توضيح أسباب وملابسات اندلاع الحريق.
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