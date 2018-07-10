الرئيس الفلسطيني يحضر نهائي كأس العالم بدعوة من الرئيس الروسي

رام الله —سبوتنيك. ويتوجه الرئيس الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 10 يوليو/تموز، إلى موسكو تلبية لدعوة الرئيس بوتين.
وأضاف شعث: "الرئيس عباس سيكون في مقصورة الرئيس بوتين لمتابعة ختام المونديال، وذلك سيفتح المجال بين الرئيسين للحديث عما يمكن فعله للتصدي لصفقة القرن وتشكيل إطار دولي لعملية السلام".
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي غدا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسيبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والأوضاع في سوريا.
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