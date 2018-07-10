الرئيس الفلسطيني يحضر نهائي كأس العالم بدعوة من الرئيس الروسي

يلبي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور نهائي كأس العالم في روسيا.

رام الله —سبوتنيك. ويتوجه الرئيس الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 10 يوليو/تموز، إلى موسكو تلبية لدعوة الرئيس بوتين.

© Sputnik . Edward Besov أبو الغيط أمام البرلمان العربي: فلسطين ستظل قضية العرب الأولى

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إن " الرئيس عباس سيلبي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة موسكو لمشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وأضاف شعث: "الرئيس عباس سيكون في مقصورة الرئيس بوتين لمتابعة ختام المونديال، وذلك سيفتح المجال بين الرئيسين للحديث عما يمكن فعله للتصدي لصفقة القرن وتشكيل إطار دولي لعملية السلام".

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي غدا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسيبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والأوضاع في سوريا.