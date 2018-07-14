بوتين وأردوغان يناقشان الخطوات المشتركة لتسوية الأزمة في سوريا

أعلن الكرملين الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا في اتصال هاتفي الخطوات المشتركة لتسوية الأزمة في سوريا.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH أردوغان لبوتين: إذا هاجم الجيش السوري إدلب فإن جوهر أستانة يمكن أن ينهار

موسكو — سبوتنيك . أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، تناولا فيه مساعي حل الأزمة السورية وتعزيز التعاون المشترك، بحسب بيان إعلامي للكرملين.

وقال البيان إن "الجانبان ناقشا قضايا على الأجندة الدولية والمشاكل الإقليمية، مع إيلاء عناية خاصة للخطوات المشتركة لحل الأزمة السورية بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والاتفاقيات التي تم التوصل إليها ضمن إطار أستانا".

وهنأ بوتين نظيره التركي، بحسب البيان، على فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت مؤخرا، كما أكد الجانبان "الالتزام تجاه تعزيز التعاون في المجالات المختلفة واستمرار الاتصالات الثنائية".