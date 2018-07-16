ترامب يعلن أن بوتين عرض عليه المساعدة في حل مشكلة كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي خلال لقائه على قناة "فوكس نيوز": "إذا نظرت إلى روسيا والولايات المتحدة، فإنها تمثل 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم. بدأنا في فعل شيء، ونعمل في دول أخرى. بوتين قال أيضا إنه يريد أن يكون مفيدا جدا حول الجزء الكوري الشمالي. نحن نعمل في كوريا الشمالية جيد جدا. لدينا الوقت وليس هناك أي اندفاع".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الإثنين، إنه من الممكن أن يلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش لقاءات القمة في آسيا والأرجنتين، لكن الموعد المحدد للاجتماع المقبل غير محدد.
واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.
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