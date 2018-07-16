ترامب يعلن أن بوتين عرض عليه المساعدة في حل مشكلة كوريا الشمالية

أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض عليه خلال محادثاته في هلسنكي، المساعدة في حل المشكلة النووية في كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي خلال لقائه على قناة "فوكس نيوز": "إذا نظرت إلى روسيا والولايات المتحدة، فإنها تمثل 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم. بدأنا في فعل شيء، ونعمل في دول أخرى. بوتين قال أيضا إنه يريد أن يكون مفيدا جدا حول الجزء الكوري الشمالي. نحن نعمل في كوريا الشمالية جيد جدا. لدينا الوقت وليس هناك أي اندفاع".

© REUTERS / HANDOUT ترامب: زعيم كوريا الشمالية شخصية عظيمة

وأضاف ترامب: "بالنسبة لي، فإن المشكلة الأهم هي المشكلة النووية. قال الرئيس أوباما، إن "الاحتباس الحراري هو أكبر مشكلة لدينا، لكنني أقول لا، "الاحترار النووي" هو أكبر مشكلة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الإثنين، إنه من الممكن أن يلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش لقاءات القمة في آسيا والأرجنتين، لكن الموعد المحدد للاجتماع المقبل غير محدد.

واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.