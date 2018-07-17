بوتين: نزع نووي كوريا الشمالية يتطلب ضمانات دولية وروسيا مستعدة للمساهمة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز، أن بلاده مستعدة للإسهام في الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووي الكامل لها.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال لقائه على قناة "فوكس نيوز": "من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، هناك حاجة إلى ضمانات دولية، وروسيا مستعدة لتقديم مساهمتها إذا لزم الأمر".

© Sputnik . Sergei Guseyev ترامب يعلن أن بوتين عرض عليه المساعدة في حل مشكلة كوريا الشمالية

وأضاف ترامب: "بالنسبة لي، فإن المشكلة الأهم هي المشكلة النووية. قال الرئيس أوباما، إن "الاحترار العالمي، هو أكبر مشكلة لدينا، لكنني أقول لا، "الاحترار النووي" هو أكبر مشكلة".

واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية والتي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.

في السياق ذاته، أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض عليه خلال محادثاته في هلسنكي، المساعدة في حل المشكلة النووية في كوريا الشمالية.