بوتين: الجهود لعزل روسيا فشلت

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز، بأن كل الجهود المبذولة لعزل روسيا، باءت بالفشل.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال لقائه على قناة "فوكس نيوز": "أعتقد، وأنت ترى أن هذه الجهود فشلت، ولا يمكن أن تتوج بالنجاح".

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين حول اللقاء المقبل مع ترامب: ممكن أن يتم في إطار أحد الأحداث الآسيوية

وأضاف بوتين:

روسيا أكبر من أن تكون معزولة.

واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية والتي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.

في السياق ذاته، أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض عليه خلال محادثاته في هلسنكي، المساعدة في حل المشكلة النووية في كوريا الشمالية.