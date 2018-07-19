بوتين: الطريق نحو تغييرات إيجابية في العلاقات بين روسيا وأمريكا تم وضعه

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع سفراء روسيا ومندوبيها في الخارج الذي يجري في وزارة الخارجية، إن الطريق نحو تغييرات إيجابية في العلاقات بين روسيا وأمريكا تم وضعه.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف الرئيس، اليوم الخميس 19 يوليو/ تموز، أن "العلاقات الروسية — الأمريكية وفق العديد من المعايير تعيش حالة أسوأ مما كانت أثناء الحرب الباردة".

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين: روسيا سترد بشكل متكافئ على الأعمال العدوانية التي تهددها

وتابع بوتين: "لا أحد توقع ذلك [أن تتحسن طبيعة العلاقات بسرعة]، لكنني مع ذلك أظن أن الطريق للتغيرات الإيجابية قد بدأ".

وأضاف: "مع اختلاف وجهات النظر، اتفقنا على أن العلاقات الروسية الأميركية الآن في حالة غير مرضية للغاية، وببعض المقاييس أسوأ مما كانت عليه في الحرب الباردة".

كما ذكر الرئيس الروسي أن بلاده منفتحة على تطوير الاتصالات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مشددا على أن هذا ضروري للعالم بأسره.

وقال بوتين: "روسيا منفتحة على تطوير الاتصالات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، هذا ضروري ليس فقط لشعبينا، ولكن أيضا للعالم كله، كأكبر قوتين نوويتين، ونحن نتحمل مسؤولية خاصة لضمان الاستقرار والأمن الاستراتيجي".