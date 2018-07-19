بوتين يشكر الدبلوماسيين العسكريين على جهودهم في التسوية السورية

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالشكر إلى الدبلوماسيين العسكريين على جهودهم في التسوية السورية.

موسكو — سبوتنيك . أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن شكره للدبلوماسيين العسكريين الروس لعملهم في التسوية السورية

وقال بوتين في اجتماع للسفراء الروس والممثلين الدائمين لروسيا:

"بالتحديد انطلاقا من مواقفنا المبدئية تصرفنا وسنتصرف في حل الأزمات الإقليمية الحادة. وفي سوريا، وبفضل الدور الحاسم لروسيا، تم توجيه ضربة مدمرة ضد الإرهاب الدولي، ضد "الدولة الإسلامية" (المحظورة في روسيا الاتحادية) وغيرها من الجماعات المتطرفة. وهذا سمح في الحفاظ على الدولة السورية وخلق ظروف للانتعاش الاقتصادي وعودة اللاجئين".

وشكر الرئيس بوتين الجيش الروسي، الذي "نفذ وينفذ بشجاعة ومهنية واجباته".

كما أعرب بوتين عن شكره للدبلوماسيين الروس قائلا: "وبالطبع فإن الدبلوماسيين يعملون بنشاط وبقوة كاملة في المسار السوري".