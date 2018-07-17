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    تمثال آشوري

    سياسي: "داعش" و"قسد" يطمسان الوجود الآشوري في سوريا برعاية أمريكية

    © REUTERS/ SANA
    العالم العربي
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    تعرض المسيحيون الآشوريون في العراق إبان الحرب العالمية الأولى لمذبحة تطهير عرقي على يد الدولة العثمانية والعشائر الكردية المتحالفة معها ما أدى إلى مقتل أكثر من نصف آشوريي العراق، وفي ثلاثينيات القرن الماضي تعرض الآشوريون العراقيون لمذبحة أخرى تدعى "مذبحة سميل" على يد حكومة رشيد عالي الكيلاني، أسفرت عن مقتل وتهجير الآلاف.

    ولجأ الآلاف منهم إلى الأراضي السورية في محافظة الحسكة هربا من الموت ليبدأوا حياة جديدة ويصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي السوري.

    قوات سوريا الديمقراطية
    © Sputnik . nourmolhem
    "قسد" المدعومة أمريكيا تطلق عملية لتطهير منطقة الدشيشة من "داعش"
    وفي عام 2015، خاض الآشوريون معركة بقاء غير متكافئة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)،  الذي شن هجوما على القرى المسيحية الآشورية التابعة لبلدة تل تمر، الواقعة قرب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأحرق مسلحوه الكنائس الآشورية في هذه القرى، واختطفوا مئات النساء والأطفال وهجروا من تبقى من الآشوريين من قراهم التي كانت تقع على خطوط التماس بين المناطق التي تسطير عليها "وحدات حماية الشعب الكردية" وقوات "داعش" حيث شن الأخير هجمات مركزة ومكثفة على نحو 30 قرية من القرى الآشورية الممتدة على شريط نهر الخابور.

    "سبوتنيك" التقلت رئيس الكتلة الوطنية الآشورية في سوريا فؤاد سادا حيث تحدث عن خفايا وأحداث ما جرى للقرى الآشورية من تدمير ممنهج وتهجير، وسرقة ونبش للآثار من التلال وتهريبها إلى لبنان وشمال العراق وتركيا.

    وأوضح سادا لـ"سبوتنيك" أن "القرى الآشورية في ناحية تل تمر في محافظة الحسكة، لا تزال محتلة من قبل الأكراد، كتل جزيرة وتل كوران وأبو تينة وتل هرمز وقبر شامية والرصافة، موضحا أن "الأكراد" سلموا سابقا هذه القرى لتنظيم "داعش"، عندما تآمروا على الأهالي ودخلوا بالأحراش وأطلقوا الرصاص بكثافة للإيحاء بأن معارك تدور بالجوار، وصاحوا بالأهالي بأن تنظيم "داعش" الإرهابي يهاجم قراهم وعليهم الفرار، وهنا هرب الآشوريون، وقام المسلحون الأكراد بسرقة البيوت والكنائس وحالياً يمنعون الأهالي من العودة إلى قراهم".

    وأضاف سادا: "أطلق تنظيم داعش العشرات من المخطوفين الآشوريين مقابل فدية قدرت بملايين الدولارات دفعتها كنيستهم، حيث تحدث العديد من المحررين عن تعرضهم للخيانة من قبل "مسلحين أكراد" أوقعوهم في الأسر وسلموهم لتنظيم داعش كما سلموا قراهم، عندما أقنعهم هؤلاء المسلحون بضرورة الانتقال بالزوارق عبر نهر الخابور هربا من تنظيم داعش الذي يشن هجوما عنيفا على القرى الآشورية، ليكتشفوا أنه تم تسليمهم كرهائن للتنظيم".

    وأكد سادا أن  تنظيم "داعش" الإرهابي قام بتدمير جميع الكنائس بتسهيل من القوات الكردية، منها  كنيسة القديس ماراوديشو في قرية تل طال التي تقع على الجهة الشمالية لنهر الخابور، وكنيسة ماربيتو في تل هرمز شمال الخابور، وكنيسة مارشليطا في قبر شامية شمال الخابور، وكنيسة القديس مارخنانيا في تل سكرة جنوب الخابور، وكنيسة مريم العذراء في تل سكرة".

    وزير الخارجية السوري وليد المعلم
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    المعلم: لم نبدأ بالتفاوض مع "قسد" والرقة في قلوب كل السوريين
    وأردف سادا: "أن تنظيم داعش الإرهابي دخل إلى تل جزيرة وتل شاميران  بالتزامن مع انسحاب الأكراد منها وتسهيل دخول التنظيم إليها، كما قام داعش في 23 شباط 2015 ، بخطف 230 مواطنا ومواطنة من تل جزيرة وتل شاميران أمام أعين الأكراد من دون أن يحركوا ساكناً أو يطلقوا أية رصاصة، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل الكنيسة الآشورية، وهنا يظهر أنه يوجد تواطؤ وصفقة  بين داعش والأكراد، علماً أن بعض الأكراد دافعوا عن  بعض المناطق الآشورية".

    وختم سادا: "كانت الحياة مشتركة بين الطوائف قبل الحرب، ولكن تعرض الآشوريين خلال الحرب للقتل والتهجير الممنهج "برعاية أمريكية لكل من "داعش وقسد" بهدف تغيير ديموغرافي في المنطقة  دفعتهم إلى هجرة قراهم ليصبح العدد المتبقي من الأشوريين في الحسكة وقراها نحو 950 مواطنا فقط، من أصل 20 ألفا كانوا يسكنون القرى المحيطة بنهر الخابور في الحسكة، مطالبا القوات الكردية بإخلاء القرى وسحب قواتها المسلحة منها وتسليمها للدولة السورية، لتستعيد نشاطها وعودة المواطنين الآشوريين إليها لممارسة حياتهم اليومية".

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المجتمع السوري, تنظيم داعش الإرهابي, قسد, سوريا
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