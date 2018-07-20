تسجيل
16:52 20 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    طائرة مساعدات روسية

    روسيا ترسل طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى اليمن

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    سوف ترسل روسيا طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية، إلى مدينتي عدن وصنعاء في اليمن، في نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري.

    لافروف
    © Sputnik . Григорий Сысоев
    لافروف: نتوقع أن تدفع الأوضاع الإنسانية الخطيرة في اليمن إلى المفاوضات
    موسكو — سبوتنيك. أكد السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، اليوم الجمعة، على أن روسيا وبمساعدة وزارة الطوارئ، سترسل طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية، إلى مدينتي عدن وصنعاء في اليمن، في نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري.

    وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "روسيا تقدم المساعدات الإنسانية لليمن، وذلك عبر قنوات مختلفة، ولكن قبل كل شيء، نساهم ماليا عبر خط الأمم المتحدة، وبالتوازي نقوم بإرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن بشكل مباشر، وذلك بمساعدة وزارة الطوارئ الروسية، نقوم بتوجيه رحلات جوية إلى اليمن. ومن المخطط القيام برحلتين قبل نهاية تموز/ يوليو، الأولى إلى عدن والثانية إلى صنعاء. ونعمل الآن للحصول على الموافقة لإرسال طائرتي وزارة الطوارئ إلى عدن وصنعاء".

    وأوضح ديدوشكين: " كل طائرة ستحمل تقريبا حوالي 20-25 طنا، أي يصل حجمها العالم إلى 40 طنا من المساعدات الإنسانية والتي تتضمن المنتجات الغذائية والطحين والأرز والسكر والمعدات التقنية، مثل الخيم وغيرها، وزارة الطوارئ لدينا تعد مجموعة المساعدة الإنسانية الخاصة بها".

    وأضاف السفير الروسي لدى اليمن: "وكما تعلمون، مثل هذه المساعدة تشهد على أنه لدى روسيا خطط متعددة للعلاقات مع اليمن بمختلف هيئاتها، ومع السلطات الشرعية ومع القوى السياسية الأخرى، لذلك فإن إحدى الطيارتين ستتوجه إلى عدن، التي تعتبر العاصمة المؤقتة الثانية لليمن، حيث يتواجد فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عدن جنوبي اليمن".

    اليمن
    © Sputnik . Стрингер
    السفير الروسي في اليمن يؤكد حرص موسكو على إنهاء معاناة الشعب اليمني
    وتابع قائلا: "الطائرة الثانية ستتوجه إلى صنعاء، والتي يسيطر عليها الآن تنظيم "أنصار الله" المعروف بالنسبة للجميع، وبالتالي، نريد أن نبرهن على رغبتنا في مساعدة جميع اليمنيين من دون استثناء، في الجنوب والشمال وجميع أطراف النزاع، بغض النظر عن الخلافات فيما بينهم. روسيا تقدم المساعدات لكامل اليمن، هذا موقفنا التقليدي، واليمنيون يقدرون ذلك كثيرا، وللأسف لم يعد يوجد دول تتصرف مثل دولتنا. حتى الآن لا توجد أي دولة أرسلت طائرتها المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى صنعاء، صنعاء لأغلب الدول هي منطقة مغلقة، نحن نطير إلى هناك، حيث يقومون بتوفير مكان للهبوط لنا. اليمنيون يحتاجون لمساعدات إنسانية، وعلى الرغم من الحرب، لن نقوم بالبحث عن المحق أو المذنب هنا، هم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية".

    وأكد السفير الروسي لدى اليمن: على أن "مهمتي تتلخص الآن في تأمين الرحلات الجوية لهذه الطائرات، والهبوط، وتفريغ الشحنات، واستلام المساعدات، والصعوبة الأساسية تتلخص في أنه لا يوجد لا في عدن أو في صنعاء، أية ممثلية روسية".

    وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

    انظر أيضا:

    "التحالف" يوصل مساعدات إنسانية عبر الجو لمحافظة الحديدة
    اليمن... وصول مساعدات أممية وكويتية إلى سقطرى
    قطر وتركيا تقدمان مساعدات بمليون دولار إلى اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا الاتحادية, أخبار اليمن, مساعدات إنسانية, تقديم مساعدات, وزارة الطوارئ الروسية, روسيا الاتحادية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Spray Fury، للمصورة ميليسا باريللي، الحائزة على المركز الأول في فئة أطفال
    الفائزون بجوائز أفضل تصوير بواسطة آيفون لعام 2018
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك