بوغدانوف يناقش مع وزير الصناعة في مدغشقر التعاون في قطاع الطاقة

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع وزير الموارد الطبيعية وصناعة البترول في مدغشقر، أنرى راباري ندزاكوي، زيادة التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة.

© Sputnik . Vladimir Sergeev السفير الروسي في باريس: من الضروري إعادة العلاقات بين روسيا وفرنسا إلى صيغة الشراكة الاستراتيجية

وجاء في بيان وزارة الخارجية المنشور في موقع الوزارة على الإنترنت، أنه: "خلال المحادثة نوقشت قضايا الساعة المتعلقة بتطوير العلاقات بين روسيا مدغشقر المتعددة الأوجه، بما في ذلك زيادة التعاون في التنقيب الجيولوجي والوقود والطاقة".

وأضاف البيان بأن الطرفين ناقشا الوضع في مدغشقر، منوها إلى "أن الجانب الروسي أكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام، في ظروف تضمن التعبير الحر والديمقراطي لإرادة المواطنين في مدغشقر".

والجدير بالذكر أن شركة "روس غيولوغيو" أفادت في 24 أيار/ مايو، أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة التعدين وصناعة البترول في مدغشقر بشأن البحث عن الرواسب المعدنية واستكشافها في ذلك البلد.

ووافق الطرفان على إعداد خريطة تنبؤات حول المعادن في أراضي مدغشقر، وإجراء دراسات استقصائية متخصصة، والبحث والتقييم عن رواسب المعادن الصلبة والمواد الخام النفطية مع حساب الموارد والاحتياطيات.

وتجدر الإشارة إلى أن مدغشقر لديها احتياطيات كبيرة من المعادن مثل الزركونيوم، والتيتانيوم، النيوبيوم والمعادن الثمينة.