شويغو يعقد اجتماعا لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيعقد اجتماعًا لمجلس إدارة الوزارة في 24 تموز/يوليو، مشيرة إلى أنه سيتم خلالها مناقشة مسألة تنفيذ خطط القوات البرية و الهندسة التابعة للاتحاد الروسي حتى عام 2020.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في موسكو، بقيادة وزير الدفاع في الاتحاد الروسي الجنرال سيرغي شويغو، سيعقد اجتماع لمجلس وزارة الدفاع الروسية".

وتجدر الإشارة إلى أن جدول الأعمال سيشمل القضايا المتعلقة بتنفيذ خطط 2016-2020 المتعلقة بالقوات البرية والهندسة وكذلك في المنطقة العسكرية الغربية.

يشار إلى انه سيشارك في الاجتماع قيادة القوات المسلحة للاتحاد الروسي، وممثلي السلطات الحكومية، والمنظمات العامة.