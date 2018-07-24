شويغو: روسيا تأمل تسهيل التعاون العسكري مع واشنطن والناتو بعد لقاء ترامب وبوتين

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن موسكو تأمل في أن تسهل قمة بوتين وترامب التعاون العسكري بين البلدين وحلف شمال الأطلسي.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب: لم أقدم تنازلات لبوتين

موسكو- سبوتنيك وأوضح الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، "تتوقع موسكو أن القمة الروسية-الأمريكية، التي عقدت في هلسنكي في 16 يوليو، تعطي دفعة قوية لتعميق تعاوننا العسكري مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي".

وتابع "كما ستسمح بتوحيد جهودنا لضمان الأمن المشترك"، وذلك في اجتماع مجلس وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو الجاري.

وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.