روسيا منفتحة دائما على الاقتراحات المتعلقة باجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي

صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، بأن الجانب الروسي متفتح دائمًا على الاقتراحات المحتملة المتعلقة باجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي.

موسكو — سبوتنيك. وقال أنتونوف، ردا على سؤال خلال مناقشات نادي "فالداي" حول احتمال لقاء جديد بين الرئيسين الروسي والأمريكي: "أستطيع أن أقول لكم شيئا واحدا، الجانب الروسي متفتح دائماً على الاقتراحات المحتملة. نحن مستعدون للحديث عن هذا الموضوع. ولكن حول عدد القمم ومواعيد عقدها، بالطبع، يقرر الكرملين".

وأضاف أنتونوف: "الهدف ليست مضاعفة عدد القمم، وإنما يتمثل الهدف في إعدادها بشكل جوهري، وإيجاد فهم مشترك للحلول، وإزالة مخاوف لدى بعضنا بعضا، والمضي قدمًا…. بالطبع، نريد أن يكون هذا الحوار دائمًا ألا يجتمع الزعيمان بسبب حادث ما، ولكن أن يجتمعان بشكل منتظم، ويفهمان المشاكل بشكل أفضل ويقومان بحلها".

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 تموز/يوليو الجاري. وعقب القمة أعلن الرئيسان عن اهتمامها بتحسين العلاقات بين البلدين. وقد أثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة. واتهم عدد من المعارضين السياسيين للرئيس الأمريكي بخيانة المصالح الوطنية.