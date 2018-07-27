بوتين لأردوغان: أشترط لذلك شرطا

وشرح الرئيس الروسي ذلك خلال لقائه بالرئيس التركي على هامش قمة "بريكس" في مدينة جوهانسبورغ، حيث أكد رئيسا الدولتين على أهمية التعاون المشترك، مشيدين بتطور العلاقات الروسية التركية في المجالات كافة.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين: دول بريكس تتصدى للتحديات والتهديدات الأكثر حدة

وجدد الرئيس التركي دعوته لبوتين للذهاب معا إلى المطعم. وكشف بوتين أنه يشترط لذلك شرطا. وأوضح الرئيس الروسي مازحا:

اتفقنا على أن نذهب إلى المطعم لتناول الطعام عندما تسمحون لمنتجاتنا اللحمية بدخول سوقكم وتكون مأكولاتنا اللحمية موجودة في المطعم.

ويحضر أردوغان اجتماع قمة "بريكس" العاشر ضمن رؤساء عدد من الدول غير المنتمية إلى مجموعة "بريكس": مصر والأرجنتين وإندونيسيا وجامايكا وتركيا.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب افريقيا.