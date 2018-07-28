الدفاع الروسية: قواتنا دمرت طائرة بدون طيار اقتربت من قاعدة حميميم

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع ضحايا أو أضرار إثر تدمير القوات الجوية الروسية لطائرة من دون طيار اقتربت من القاعدة الجوية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها، في 21 يوليو/تموز الجاري، أن المسلحين يستمرون في نشر الطائرات دون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية في سوريا.
وقالت الوزارة إن "المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يرفضون دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من روسيا والسلطات السورية".
وأضافت أنه تم "رصد وتدمير طائرة مسيرة أطلقت من مناطق يسيطر عليها المسلحون قرب قاعدة حميميم الجوية".
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