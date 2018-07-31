رادارات جديدة تستر السماء

وتم أخيرا رفد قوات الرادار في المنطقة العسكرية الشرقية بأحدث أجهزة الرادار.

© RIA Novosti . Sergey Razbakov, Sergey Beznosov روسيا تستعد لإشهار أقوى منظومة دفاع جوي

ويشار إلى أن أجهزة الرادار الجديدة المعروفة باسم "نيوبيه" و"كاستا" ستمكِّن القوات من رصد كل ما يمكن أن يظهر في السماء من وسائل الهجوم الجوي، أي أنها تعزز السيطرة على سماء روسيا.

ويصل مدى رؤية رادار "نيوبيه" إلى 500 كيلومتر أفقياً و65 كيلومترا عمودياً. ويستطيع رادار "نيوبيه" أن يرصد حتى الطائرة الخفية على ارتفاع 10 آلاف متر وعلى مسافة 230 كيلومترا، ويقدر على رصد أهداف سريعة جدا تصل سرعتها إلى 5400 كيلومتر في الساعة.

ويحتاج رادار "نيوبيه" إلى 15 دقيقة فقط ليباشر العمل في موقع تم إحضاره إليه.

ويتمتع رادار "كاستا" أيضا بمواصفات عالية، ويقدر على تحديد خواص الطائرات والمروحيات والصواريخ.

وأكدت مصادر عسكرية أن أجهزة الرادار الجديدة مدعوة لتعزيز سيطرة القوات الروسية على سماء الوطن وتوفير المزيد من الأمن له.