مجلس الاتحاد الروسي: نواب يبحثون مع جمهوريين من الكونغرس العلاقات الثنائية

قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إن نواب من المجلس يبحثون يوم 6 أغسطس/آب في موسكو، العلاقات الثنائية مع وفد من الكونغرس الأمريكي.