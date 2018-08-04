الدفاع الروسية: الاتصالات العسكرية بين موسكو وواشنطن تمنع وقوع حوادث في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية أن قنوات الاتصال العسكرية بين موسكو وواشنطن، تسمح بمنع وقوع حوادث في الجمهورية العربية السورية وإيجاد حلول للأزمة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "تؤكد وزارة الدفاع الروسية إرسال في تموز/ يوليو رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، عبر قنوات الاتصال السرية الحالية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أبلغ نظيره الأمريكي عن التدابير التي اتخذتها موسكو ودمشق لاستقرار الوضع في سوريا.

وبينت الدفاع الروسية أن موسكو تأمل بأن تكون واشنطن قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتهاكات الاتفاقيات المتبادلة في سوريا في المستقبل.