لافروف وغيراسيموف يبحثان في برلين الأوضاع حول سوريا وإيران

أعلن مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ورئيس الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، يجريان مشاورات في برلين مع ممثلي السلطات الألمانية، يبحثون خلالها الأوضاع في سوريا وإيران.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على طلب بتأكيد أنباء زيارة لافروف وغيراسيموف إلى العاصمة الألمانية: "نعم، يبحثون سوريا وإيران".

وفي وقت سابق عقد لافروف وغيراسيموف اجتماعا في القدس الغربية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان الروسي فاليري غيراسيموف بحثا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عملية مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا وتوفير الأمن على خط الحدود مع إسرائيل، بما في ذلك تنفيذ معاهدة فك الاشتباك عام 1974.

وقالت الخارجية الروسية: "خلال اللقاء ناقش الطرفان جوانب مختلفة من أجندة الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا وحولها. كما تم التطرق لمشكلة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية… كما تم الحديث بشكل مفصل عن مهام استكمال عملية مكافحة الإرهاب في جنوب سوريا وضمان الأمن على طول الحدود الإسرائيلية، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974".