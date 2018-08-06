السفارة الروسية تتهم وزارة الخارجية الأمريكية بـ"دبلوماسية الصوت العالي"

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة: "في تقديم السيدة نويرت، طُلب من دبلوماسينا" الرد على التدخل الروسي العدواني" في الشؤون الداخلية الأمريكية".
وبحسب الدبلوماسية فإنه تم استدعاء جيرنوف بسبب مزاعم عن سياسة موسكو العدائية تجاه واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة طالبت روسيا في وقت سابق أن تتوقف عن التدخل في شؤون البلاد.
ومن ناحيتها فقد صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا يوم الجمعة الماضي بأن موسكو استقبلت بكل أسف تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول التأثير الروسي على مزاج الأمريكيين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والهستيريا حول تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية، تقوض العلاقات الروسية الأمريكية وتعرض النظام السياسي الأمريكي للسخرية.
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