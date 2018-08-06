السفارة الروسية تتهم وزارة الخارجية الأمريكية بـ"دبلوماسية الصوت العالي"

أعربت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، عن أسفها، خلال تعليقها على المعلومات المتعلقة باستدعاء القائم بالأعمال المؤقت لروسيا، في الولايات المتحدة، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، دميتري جيرنوف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تنزلق إلى "دبلوماسية الصوت العالي".

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة: "في تقديم السيدة نويرت، طُلب من دبلوماسينا" الرد على التدخل الروسي العدواني" في الشؤون الداخلية الأمريكية".

© AP Photo / Alex Brandon الخارجية الأمريكية تستدعي القائم بأعمال روسيا في أمريكا

وفي وقت سابق، قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الأحد الماضي، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروبية الأسيوية ويس ميتشل، استدعى جيرنوف ، بصدد اتهامات وجهتها السلطات الأمريكية ضد روسيا "في الدعاية العدوانية".

وبحسب الدبلوماسية فإنه تم استدعاء جيرنوف بسبب مزاعم عن سياسة موسكو العدائية تجاه واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة طالبت روسيا في وقت سابق أن تتوقف عن التدخل في شؤون البلاد.

ومن ناحيتها فقد صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا يوم الجمعة الماضي بأن موسكو استقبلت بكل أسف تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول التأثير الروسي على مزاج الأمريكيين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والهستيريا حول تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية، تقوض العلاقات الروسية الأمريكية وتعرض النظام السياسي الأمريكي للسخرية.