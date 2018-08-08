خبير: واشنطن لا تخوض حوارا مع موسكو بشأن الحد من التسلح

أعرب رئيس مركز الدراسات العسكرية والسياسية بمعهد الولايات المتحدة وكندا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فلاديمير باتوك، أن واشنطن لا تبادل موسكو المبادرة بالحوار بشأن قضية الحد من التسلح، ومن المستبعد أن تتخذ واشنطن أي خطوات بهذا الصدد قبل انتخابات الكونغرس المقبلة.

موسكو — سبوتنيك. وقال باتوك، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إذا قارنا بفترة الحرب الباردة، عندما كانت بالتحديد أمريكا تظهر المبادرة بطرح أجندة الحد من التسلح، وكانت موسكو تتجاوب بطريقة أو بأخرى مع المقترحات الأمريكية لعدة أسباب، لكنها لم تقدم مبادرات أقل بكثير مما فعله شركاؤنا الأمريكيون، وهنا من الواضح أن المبادرة لدى موسكو، وهذا مؤشر على أن العالم قد تغير كثيرًا".

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وأضاف باتوك أن "الإدارة الأمريكية لم تقدم حتى الآن رداً محدداً على المقترحات الروسية، والسبب انتخابات الكونغرس المقبلة، وهي مهمة جداً بالنسبة للإدارة، ومن الواضح تماماً أن حل هذه القضية سيحدد كل شيء، وفي البيت الأبيض لا يريدون المجازفة، لأنه من غير الواضح كيف سيكون رد فعل الناخبين على المعلومات المتعلقة بالمفـــاوضات حـــول نـــزع السلاح، وهذا ما يفسر رد الفــــعل الجانب الأمريكي المقيد".

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أعربا عقب أول قمة رسمية لهما في هلسنكي، في 16 تموز/يوليو الماضي، عن الاهتمام في تحسين العلاقات الثنائية.