كتيبة صواريخ "إس-400" تصد هجوما جويا في أجواء بحر البلطيق

وذكر أيضاً أنه بالإضافة إلى محاكاة تدمير الطائرات المخترقة للمجال الجوي، نقذت أطقم "إس — 400" إطلاقات إلكترونية على أهداف أخرى تحاكي أهداف ذات ارتفاعات منخفضة وارتفاعات عالية والمناورة بسرعات عالية وباليستية".
ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس — 400 (تريومف) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.
ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.
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