كتيبة صواريخ "إس-400" تصد هجوما جويا في أجواء بحر البلطيق

أعلن أسطول بحر البلطيق، اليوم الجمعة، أن أطقم كتيبة صواريخ النظام الجوي "إس - 400" صدت هجوما جويا لعدو افتراضي خلال مناورات الأسطول.

© AFP 2018 / Ilmars Znotins روسيا تتابع بدقة مناورات "نوبل بارتنر" العسكرية

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي لأسطول البلطيق: "وفقاً لخطة المناورات، اكتشفت الأطقم طائرات عدو افتراضي، وعلى الفور رافقت كتيبة صواريخ النظام الجوي "إس — 400" تهديداً من الجو وحاكت تدمير الأهداف عند دخولها منطقة مسؤولية أسطول بحر البلطيق. وكانت المجموعة الجوية للعدو الافتراضي متمثلة بعدة مقاتلات من نوع "سو— 27" وسرب مقاتلات متعددة الأغراض "سو — 30 إس إم".

وذكر أيضاً أنه بالإضافة إلى محاكاة تدمير الطائرات المخترقة للمجال الجوي، نقذت أطقم "إس — 400" إطلاقات إلكترونية على أهداف أخرى تحاكي أهداف ذات ارتفاعات منخفضة وارتفاعات عالية والمناورة بسرعات عالية وباليستية".

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس — 400 (تريومف) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.