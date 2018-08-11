لافروف: لم يتم التخطيط لعقد لقاءات خاصة للرئيس بوتين في أكتاو

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف ردا على سؤال، هل سيعقد الرئيس الروسي اجتماعا خاصا مع نظيره الإيراني: "لم يتم التخطيط لعقد اجتماعات خاصة، لكن الرؤساء الخمسة سيكونون في نفس المكان وفي نفس الوقت، بالطبع سوف يتواصلون".
وسيجتمع رؤساء الدول المطلة الخمس، في الثاني عشر من أغسطس/آب الجاري في أكتاو[كازاخستان]، في قمة قزوين الخامسة من أجل استعراض نتائج المحادثات التي امتدت لسنوات حول تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين.
وأصبحت قضية تحديد وضع قزوين القانوني ملحة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ومن أبرز مشاكل تحديد وضع قزوين القانوني مسألة اعتباره بحرا أم بحيرة، حيث تطبق على التسميتين بنود مختلفة وفق القانون الدولي.
حوض بحر "قزوين"، هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا، ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، ويبلغ طول بحر قزوين 1200 كيلو متر وعرضه 300 كيلو متر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 مترا.
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