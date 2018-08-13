روسيا تواصل خفض استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية

صرح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستواصل خفض حجم استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية وزيادة حجم المدفوعات بالعملة الوطنية، ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة.

بيتروبافلوفقسك — كامتشاتسكي — سبوتنيك. وقال سيلوانوف خلال مشاركته في برنامج "مساء يوم أمس الأحد مع فلاديمير سولوفيوف" الذي تم بثه يوم أمس الأحد على قناة "روسيا — 1" التليفزيونية: "لقد خفضنا إلى الحد الأدنى وسنواصل خفض استثماراتنا في الاقتصاد الأمريكي والأوراق المالية الأمريكية وزيادة حجم المدفوعات ليس بالدولار الأمريكي، وإنما بالعملة الوطنية وبعملات أخرى، بما في ذلك العملة الأوروبية".

© AFP 2018 / PHILIPP GUELLAND لافروف: روسيا تخلت عن السلاح الكيميائي وهناك مشاكل في نزعه بأمريكا

يذكر أنه سبق وأعلنت الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بسبب استخدام روسيا المزعوم للسلاح الكيميائي في مدينة سالزبوري البريطانية.

ووفقا لمصادر قناة "إن.بي.سي" التليفزيونية تقتضي الحزمة الأولى من العقوبات بالحظر الكامل على تصدير الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، أما الحزمة الثانية فإنها تقتضي بفرض حظر على الرحلات الجوية لشركة "آيروفلوت" الروسية إلى الولايات المتحدة وعلى عمليات التصدير الأمريكية إلى روسيا بشكل كامل تقريبا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا قد تتفادى الموجة الثانية من العقوبات إذا ضمنت عدم استخدامها للأسلحة الكيميائية في المستقبل.