سفن حربية روسية من الأسطول الشمالي تزور الجزائر

موسكو — سبوتنيك. وقال سيرغا في إحاطة إعلامية: "قامت مجموعة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي مكونة من الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" والسفينة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك"، بتنفيذ زيارة عمل إلى الجزائر في إطار تنفيذهما مهام الإبحار لمسافات طويلة".
ومن المقرر لقاء قيادة الأسطول الشمالي مع قائد القوات البحرية الجزائرية لواء أركان حرب محمد لاربي خولي، وقيادة فرقة السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي مع قيادة المنطقة المركزية العسكرية البحرية في الأسطول الجزائري.
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بحارة الأسطول الشمالي بزيارة المعالم السياحية في العاصمة الجزائرية، وكذلك زيارة المتحف الأثري المفتوح في مدينة تيبازة. كما سيجري بحارو الأسطول الشمالي والبحارة الجزائريون منافسات رياضية في كرة القدم. وستستمر زيارة العمل لمجموعة سفن الأسطول الشمالي إلى الجزائر حتى يوم الأحد.
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