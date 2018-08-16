أعلن المدير العام للمواني البحرية في القرم ألكسي فالكوف، اليوم الخميس 16 آب/أغسطس، أن القرم يعتزم إطلاق خط عبارات مباشر مع تركيا، موضحا أن المفاوضات مع وكلاء الشحن تجري بالفعل.

سيمفيروبل — سبوتنيك. وقال فالكوف لوكالة "سبوتنيك": "أجريت المفاوضات مع وكيل الشحن. أما الموانئ التي ستشارك في خط العبارة في المستقبل، سنعلم عنها لاحقا".



© Sputnik . Alexey Malgavko بوتين يقر قانونا حول تاريخ "انضمام القرم إلى الإمبراطورية الروسية"

وأضاف المدير العام للمواني البحرية بالقرم، من المخطط أن يتم إطلاق خط العبارة تركيا — شبه جزيرة القرم — تركيا، في خريف هذا العام.ويُشار إلى أن شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، انضمتا إلى روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيهما في 16 آذار/ مارس من عام 2014، بعد أن أيد خلاله معظم السكان الخروج من قوام أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.