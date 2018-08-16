بيسكوف لأحد الصحفيين: هل تريدني أن أصبح محامي لأردوغان أو سكرتيره الصحفي

نصح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بالعودة إلى الجانب التركي لمعرفة تفاصيل القمة بشأن سوريا المزمع عقدها في أيلول/ سبتمبر في تركيا.

© REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace أردوغان: من الخطأ محاولة تأديب تركيا عن طريق التهديد

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف ردا على طلب بتأكيد معلومات الجانب التركي: "هل تريدني أن أصبح محامي الرئيس التركي أو سكرتيره الصحفي؟"، مضيفا أنه "رغم ذلك، من الأفضل لكم الاتصال بزملائنا الأتراك وشركائنا، وسوف يوضحون هذه المعلومات".

وأكد بيسكوف أن التحضيرات جارية لإمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء كل من تركيا وإيران مطلع أيلول/ سبتمبر. نافيا في الوقت نفسه، وجود اتفاق حتى الآن حول اجتماع قادة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وقال: لا يوجد مثل هذا اللقاء في جدول الأعمال المتفق عليه.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، أن قمة قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستعقد في 7 أيلول/ سبتمبر، في إسطنبول وستبحث الملف السوري إضافة إلى قضايا إقليمية.

وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين إن قمة الثالثة لرؤساء روسيا وتركيا وإيران حول سوريا مقررة مطلع أيلول/ سبتمبر في طهران.