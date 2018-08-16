بيسكوف لأحد الصحفيين: هل تريدني أن أصبح محامي لأردوغان أو سكرتيره الصحفي

وأكد بيسكوف أن التحضيرات جارية لإمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء كل من تركيا وإيران مطلع أيلول/ سبتمبر. نافيا في الوقت نفسه، وجود اتفاق حتى الآن حول اجتماع قادة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وقال: لا يوجد مثل هذا اللقاء في جدول الأعمال المتفق عليه.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، أن قمة قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستعقد في 7 أيلول/ سبتمبر، في إسطنبول وستبحث الملف السوري إضافة إلى قضايا إقليمية.
وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين إن قمة الثالثة لرؤساء روسيا وتركيا وإيران حول سوريا مقررة مطلع أيلول/ سبتمبر في طهران.
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