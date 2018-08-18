بوتين يصل برلين لإجراء مباحثات مع ميركل

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشار الألمانية أنغيلا ميركل حول تسوية الوضع في سوريا وأوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمشاريع الدولية الكبرى، بما فيها "التيار الشمالي-2".

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية مشاهد هبوط طائرة الرئيس وانطلاقه إلى قصر ميزيبرغ، حيث ستجري المباحثات.

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وجدير بالذكر أنه ستجرى مفاوضات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس فلاديمير بوتين، اليوم السبت في ألمانيا. وقد أفاد مجلس الوزراء الألماني في وقت سابق بأن الموضوعات الرئيسية للمفاوضات ستكون التسوية في سوريا وأوكرانيا، والتعاون في قطاع الطاقة وقضايا العلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماينز، صرح اليوم السبت، بأن مفاوضات إلغاء العقوبات على روسيا من الممكن أن تبدأ فقط بعد تنفيذ اتفاقيات مينسك حول التسوية الأوكرانية.

وقال ماينز، في حوار مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" نشرت وكالة "دي بي إيه" مقتطفات منه اليوم السبت: "ممكن أن نبدأ مفاوضات إلغاء العقوبات إذا تمكننا من تنفيذ اتفاقيات مينسك. ليس قبل ذلك".