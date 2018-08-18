بيسكوف: بوتين تحدث لفترة وجيزة مع المستشار النمساوي

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم السبت: "بالإضافة إلى ذلك، جرت محادثة قصيرة بين الرئيس بوتين ومستشار النمسا كورتز".

© Sputnik . Сергей Гунеев بوتين يتوجه إلى النمسا لحضور حفل زفاف...

وحضر الرئيس بوتين حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كاينسل، على رجل الأعمال النمساوي فولفغانغ مايلينغير، وقام بوتين حال وصوله إلى حفل الزفاف بإهداء كاينسل باقة من الورود، وكان من بين ضيوف الحفل المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ونائب المستشار هاينز كريستيان شتراخ وزوجته، وزير الدفاع ماريو كوناسيك والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو وآخرين.

هذا وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، بزيارة النمسا ليوم واحد فقط، وكانت هذه هي أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه منصب الرئاسة الحالية يوم 7 مايو/أيار، حيث تم ربط هذا الحدث بالذكرى الـ50 لبدء إمدادات الغاز من روسيا إلى النمسا.

وبعد حفل الزفاف، توجه بوتين إلى برلين، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.