بيسكوف يكشف ماذا أهدى بوتين كاينسل في زفافها ويرد على الانتقادات

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين "أهداها بوتين لوحة لمناظر ريفية لأن زوج السيدة كاينسل ينتمي لهذه الأماكن. ثم أهداها عصارة زيت قديمة وغلاية. كما حضر حفل الزفاف فرقة القوزاق من كوبان". وأكد أن ضيوف الحفل قد أعجبوا بأداء الفرقة الغنائية.
كما أشار بيسكوف إلى أن بوتين تحدث لفترة وجيزة مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز قبل مغادرة النمسا قائلا "بالإضافة إلى ذلك، جرت محادثة قصيرة بين الرئيس بوتين ومستشار النمسا كورتز".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد غادر حفل الزفاف متوجها إلى برلين، حيث سيجري مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، سيبحثان خلالها التسوية في سوريا وأوكرانيا والعقوبات الأمريكية، والمشروعات التجارية الكبرى، بما فيها "التيار الشمالي-2".
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