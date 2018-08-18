بيسكوف يكشف ماذا أهدى بوتين كاينسل في زفافها ويرد على الانتقادات

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن الرئيس فلاديمير بوتين قدَم إلى وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل لوحة لمناظر ريفية وعصارة زيت قديمة وغلاية كهدايا بمناسبة زواجها إلى رجل الأعمال فولفغانغ مايلينغر.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين "أهداها بوتين لوحة لمناظر ريفية لأن زوج السيدة كاينسل ينتمي لهذه الأماكن. ثم أهداها عصارة زيت قديمة وغلاية. كما حضر حفل الزفاف فرقة القوزاق من كوبان". وأكد أن ضيوف الحفل قد أعجبوا بأداء الفرقة الغنائية.

© Sputnik . Sergey Guneev بيسكوف: روسيا لم تطمح قط لتحويل علاقتها الثابتة مع بعض الدول ضد دول أخرى

كما أكد بيسكوف، أن موسكو لا تهتم للانتقادات بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، وخاصة الانتقادات التي أطلقتها كييف "نحن لا نهتم لهذه الانتقادات، القرار بحضور الزفاف جاء بناء على دعوة من السيدة كنايسل لحضور الزفاف".

كما أشار بيسكوف إلى أن بوتين تحدث لفترة وجيزة مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز قبل مغادرة النمسا قائلا "بالإضافة إلى ذلك، جرت محادثة قصيرة بين الرئيس بوتين ومستشار النمسا كورتز".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد غادر حفل الزفاف متوجها إلى برلين، حيث سيجري مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، سيبحثان خلالها التسوية في سوريا وأوكرانيا والعقوبات الأمريكية، والمشروعات التجارية الكبرى، بما فيها "التيار الشمالي-2".