قرب انتهاء التحقيق في تحطم طائرة "فلاي دبي" في روستوف الروسية

أعلنت لجنة الطيران الدولية، اليوم الإثنين، أن التحقيق في حادث تحطم طائرة "فلاي دبي"، في مدينة روستوف نا دونو الروسية، في مارس/ آذار 2016، الذي أودى بحياة 55 راكبا و7 أفراد الطاقم، في مرحلته النهائية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة: "يحيط رئيس لجنة التحقيق في حادثة تحطم الطائرة "بونيغ 737-800"، التابعة لشركة "فلاي دبي"، التي وقعت في 19 مارس/ آذار 2016، في مطار

© Sputnik . Sergey Pivovarov كافة أجهزة طائرة "فلاي دبي" التي تحطمت في روستوف كانت تعمل بشكل صحيح

روستوف نا دونو، علماً، بأن صياغة التقرير النهائي أصبحت في مرحلتها النهائية".

الجدير بالذكر أن طائرة "بونيغ 737-800" التابعة لشركة "فلاي دبي"، تحطمت صباح يوم السبت 19 مارس/ آذار 2016، في مطار روستوف نا دونو جنوبي روسيا، أثناء رحلتها القادمة من دبي، بعد المحاولة الثانية للهبوط.

ولقي 62 شخصا مصرعهم في الحادث، وكان على متن الطائرة 55 مسافراً، منهم 44 مواطنا روسيا و8 مواطنين من أوكرانيا و2 من الهند، إضافة لمواطن أوزبكستاني، وكذلك أفراد الطاقم السبعة.