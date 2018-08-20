قرب انتهاء التحقيق في تحطم طائرة "فلاي دبي" في روستوف الروسية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة: "يحيط رئيس لجنة التحقيق في حادثة تحطم الطائرة "بونيغ 737-800"، التابعة لشركة "فلاي دبي"، التي وقعت في 19 مارس/ آذار 2016، في مطار
الجدير بالذكر أن طائرة "بونيغ 737-800" التابعة لشركة "فلاي دبي"، تحطمت صباح يوم السبت 19 مارس/ آذار 2016، في مطار روستوف نا دونو جنوبي روسيا، أثناء رحلتها القادمة من دبي، بعد المحاولة الثانية للهبوط.
ولقي 62 شخصا مصرعهم في الحادث، وكان على متن الطائرة 55 مسافراً، منهم 44 مواطنا روسيا و8 مواطنين من أوكرانيا و2 من الهند، إضافة لمواطن أوزبكستاني، وكذلك أفراد الطاقم السبعة.
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