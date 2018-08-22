وزارة الدفاع الروسية تحطم الرقم القياسي لتوريدات الأسلحة في منتدى "آرميا-2018"

وقعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، 31 عقدا لتوريد آليات عسكرية بإجمالي قدره 130 مليار روبل (2 مليار دولار) على هامش منتدى "الجيش-2018".

كوبينكا — سبوتنيك. أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد مراسم توقيع العقود، بأنه "من بين المعدات المتعاقد عليها سفن حربية، وأحدث طائرات حربية، ومركبات مدرعة وغيرها من الأسلحة الحديثة".

© Sputnik . Evgeny Biyatov توقعات بإبرام عقود بقيمة أكثر من 597 مليون دولار خلال منتدى "آرميا-2018"

ويذكر في هذا الصدد، أن نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف ، كان قد صرح بأنه تم في منتدى الجيش السابق، توقيع عقود بقيمة 40 مليار روبل فقط (645 مليون دولار).

ووفقا له، بعد كل منتدى يتزايد عدد شركات صناعة الدفاع العاملة مع وزارة الدفاع. وقال بوريسوف الذي كان في الماضي القريب، نائبا لوزير الدفاع لشؤون السلاح "هذا جيد جدا. إنه دم جديد وحلول جديدة وأفكار جديدة."

هذا، وينظم منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018) في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.