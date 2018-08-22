وزارة الدفاع الروسية تحطم الرقم القياسي لتوريدات الأسلحة في منتدى "آرميا-2018"

كوبينكا — سبوتنيك. أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد مراسم توقيع العقود، بأنه "من بين المعدات المتعاقد عليها سفن حربية، وأحدث طائرات حربية، ومركبات مدرعة وغيرها من الأسلحة الحديثة".
ووفقا له، بعد كل منتدى يتزايد عدد شركات صناعة الدفاع العاملة مع وزارة الدفاع. وقال بوريسوف الذي كان في الماضي القريب، نائبا لوزير الدفاع لشؤون السلاح "هذا جيد جدا. إنه دم جديد وحلول جديدة وأفكار جديدة."
هذا، وينظم منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018) في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.
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