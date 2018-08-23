روسيا تصنع صواريخ الجيل الصاعد من الأسلحة المضادة للدبابات

أعلن مسؤول في شركة روسية تنتج الأسلحة ذات الدقة العالية عن بدء العمل في صنع صواريخ جديدة مضادة للمدرعات.

وقال ممثل شركة "فيسوكوتوتشنيه سيستيمي" ردا على سؤال وجهه له صحفيون خلال معرض الأسلحة المقام في بلدة كوبينكا بريف موسكو، إن مصانع تابعة للشركة تعمل على إبداع أنظمة صواريخ الجيل الصاعد المضادة للدبابات.

© Sputnik . Vadim Savitskii سوريا... الخوف من "كورنيت" في محله

وتظل الدبابات تشكل القوة الضاربة الرئيسية في مسرح العمليات الحربية منذ الحرب العالمية الأولى. وتتزايد في الوقت نفسه أهمية الأسلحة المضادة للدبابات ومنها أنظمة الصواريخ التي تتقدم وتتفوق على المدفعية وقواذف الرمّانات في الفاعلية في مكافحة المدرعات.

ويعتبر نظام "كورنيت" أحدث سلاح روسي مضاد للدبابات في الوقت الراهن. ويستطيع "كورنيت" تدمير المدرعات على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

يُذكر أن صاروخ "9إم133إم-2" الخاص بنظام "كورنيت" يقدر على خرق درع تبلغ سماكته 1.3 متر.

وأظهرت تجربة استخدام سلاح "كورنيت" في النزاعات المسلحة في الفترة الأخيرة أنه ينجح في تدمير الدبابات الأمريكية والألمانية والإسرائيلية.