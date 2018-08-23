مجهول يهاجم رجال شرطة وسط موسكو

أقدم مجهول على مهاجمة اثنين من رجال الشرطة المختصين بحراسة المقرات الدبلوماسية وسط العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن إصابة أحدهما في رجله.

© Sputnik . Iliya Pitalev الداخلية الروسية: مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير بسوتشي

موسكو — سبوتنيك . أكد المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية لوكالة "سبوتنيك": أن "مجهولا أقدم على إطلاق النار من سلاح غير معروف على اثنين من رجال الشرطة من فوج حماية الممثليات الدبلوماسية في شارع سيفتسيف فراجيك "منزل 43"، ما أسفر عن إصابة أحدهما".

وأشار المكتب إلى أن الشرطي "أصيب في رجله ولا شيء يهدد حياته".

وذكرت كبيرة مساعدي رئيس هيئة التحقيق الروسية بموسكو، يوليا إيفانوفا، أن هيئة التحقيق فتحت تحقيقا في القضية تحت مادة الاعتداء على حياة موظفي وكالة إنفاذ القانون، وقالت "وفقا للتحقيق، في مساء 23 آب/أغسطس، وبينما كان يسير في شارع سيفتسيف، قام بدون سبب بإطلاق النار على موظفي الشرطة، اللذين كانا يمران بالشارع أثناء تأدية مهامهما الوظيفية. وقام الشرطيان بالرد على إطلاق النار من سلاحهما الرسمي وفقا للقانون الفيدرالي "عن الشرطة".

وأوضحت الوزارة أن رجال الشرطة ردوا بإطلاق النار ما أسفر عن إصابة المهاجم.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع على بعد 500 متر من سفارة الفلبين.

وفاد مصدر أمني بأنه تم تحديد هوية الشخص الذي أطلق النار على رجال الشرطة من أفراد فوج حراسة الممثليات الدبلوماسية وسط العاصمة الروسية موسكو.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إنه "من مواليد جمهورية قبردينو — بلقاريا عام 1987".

ولم تتضح حتى الآن أسباب إقدامه على هذا العمل.