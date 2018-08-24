"كلاشنيكوف" تصدر السيارات والدراجات النارية الكهربائية إلى الإمارات

أعلنت شركة "كلاشنيكوف"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة 24 أغسطس/ آب، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة موارد القابضة من الإمارات العربية المتحدة حول تصدير وسائل النقل الكهربائية إلى تلك البلاد.

وقالت الشركة: "ضمن إطار المنتدى الدولي العسكري التقني آرميا-2018، وقعت كلاشنيكوف وشركة موارد القابقة الإماراتية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنتجات المدنية. وتنص الاتفاقية على تصدير الدفعة الأولى من وسائل النقل الكهربائية، من إنتاج شركة "كلاشنيكوف".

وأوضحت الشركة أن الحديث هنا يدور حول الدراجات النارية والسيارات، المزودة بمحركات كهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة موارد القابضة تعتبر الرائدة في مجال التصنيع والاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل على مشاريع التكنولوجيا العالية للأغراض العسكرية والمدنية.

وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن "كلاشنيكوف" تعمل على تصنيع تكنولوجيا السيارات الكهربائية، التي ستنافس الشركات الرائدة في هذا المجال مستقبلا، بما فيها "تيسلا".