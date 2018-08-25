"كورنيت" يحصل على إمكانية يتميز بها "جافلين" لتدمير المدرعات

وصرح مسؤول في الشركة الروسية المصنعة للأسلحة ذات الدقة العالية للصحفيين خلال معرض أسلحة الجيش الروسي "ارميا 2018" المقام في ريف موسكو بأن منظومة كورنيت حصلت على إمكانية مهاجمة مدرعات العدو في مكان "السطح نصف الكروي العلوي".

© AFP 2018 / DOD "الدفاع الروسية" تستولي على صواريخ جافلين الأمريكية

ووفق المعلومات المتوفرة، تملك منظومة صواريخ جافلين الأمريكية أيضا إمكانية مهاجمة المدرعات من الأعلى.

وكان سيرغي إليين، نائب المدير التنفيذي لمكتب تصميم الأسلحة الصاروخية المضادة للدروع، أعلن في شهر مارس/آذار 2018 بأن صاروخ كورنيت الروسي يتفوق على صاروخ جافلين الأمريكي في المدى وفي القدرة على تدمير أهداف أرضية وجوية.

يُذكر أن منظومة جافلين التي دخلت الخدمة في القوات المسلحة الأمريكية في عام 1996 تتميز بقدرة صاروخها على ضرب العربة المدرعة المطلوب تدميرها من الأعلى، أي أنه يصيب سطحها العلوي الذي يحميه درع رفيع.