نائب المستشار النمساوي يكشف سبب دعوة بوتين لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية

كشف نائب المستشار النمساوي، هاينز شتراخه، عن سبب دعوة بوتين لحضور حفل زفاف وزيرة خارجية البلاد، وأعرب عن تقديره البالغ لمستوى العلاقات الثنائية بين موسكو وفيينا.

وقال هاينز للصحفيين مجيبا عن سؤال حول زيارة بوتين الخاصة للنمسا "إنه لشرف كبير أن يحضر رئيس روسيا حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا". وأضاف السياسي إلى أن "الدعوات لحضور حفل الزفاف يتم إرسالها إلى الأشخاص الذين لدينا معهم علاقات ودية ودافئة".

كما وصف هاينز الرئيس الروسي بأنه "لطيف جدا، وشخص منفتح وودي".

هذا وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، بزيارة النمسا ليوم واحد فقط، وكانت هذه هي أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه منصب الرئاسة الحالية يوم 7 أيار/ مايو، حيث تم ربط هذا الحدث بالذكرى الـ50 لبدء إمدادات الغاز من روسيا إلى النمسا.