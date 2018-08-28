ريابكوف: لقاء لافروف وبومبيو ممكن في نيويورك لكن لا تاريخ محدد

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن لقاء ممكنا بين لافروف وبومبيو في نيويورك، "لكن لا تاريخ محدد".

موسكو —سبوتنيك. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تعمل على أن يتم لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك.

وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال لقاء الوزيرين:"أعتقد أن هذا محتمل جدا".

وأضاف: "لكن سيكون ذلك تهورا من طرفي إن قلت شيئا عن التوصل لاتفاق محدد حول التاريخ والمكان… نحن نعمل في هذا الاتجاه".

وأضاف أن نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره الياباني غدا، ويبحث معه بما في ذلك نشر المنظومات الصاروخية الأمريكية في اليابان.

وأشار إلى أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة مواعيد لجولة جديدة حول الاستقرار الاستراتيجي ومستعدة لإبداء ليونة في هذه المسألة.