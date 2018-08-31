لافروف: روسيا قدمت للأمم المتحدة معلومات عن تحضير لاستفزاز كيميائي في إدلب

أعلن وزير الخارجية الروسي، أنه ليس هناك أي شك في أنه يجري التحضير لاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية بمحافظة إدلب السورية.

سوتشي — سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "لن أتحدث عن خطر استخدام أسلحة كيميائية، بل عن خطر تنفيذ عمل استفزازي، من أجل اتهام الحكومة السورية بذلك، لأنه يجري التحضير لمثل هذا الاستفزاز دون شك".

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH الخارجية الروسية: لا نستبعد حصول استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية في إدلب

وتابع: "في الأمم المتحدة، وفي لاهاي حيث مقر منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، قدمنا حقائق محددة حول ذلك حصلنا عليها من مصادر مختلفة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم 18 يوليو/تموز، أن روسيا لا تستبعد حدوث استفزازات تزعم استخدام أسلحة كيميائية من قبل الجيش السوري في إدلب.

وقالت زخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي "وفقا للمعلومات المتاحة، يمكنني القول أن هناك معلومات عن وصول أعداد كبيرة من السيارات التي تقل أعضاء من ذوي الخوذات البيضاء إلى مدينة إدلب، وبالإضافة إلى ذلك من ضمنهم متخصصون بالكيمياء".

وأضافت زاخاروفا "واستطاع هؤلاء نقل كميات كبيرة من الأسلحة الصاروخية، لا شك أن هذه "الهدايا التذكارية" أي الصواريخ التي تم نقلها إلى إدلب هي ستستخدم من قبل الخوذ البيضاء لأغراض ادعائية وغرضها فبركة أخبار وتلفيقات عن أن القوات السورية تقوم بقصف إدلب بالأسلحة الكيميائية".

وتابعت " لا يمكن استبعاد شيء، مثلا حصول استفزازات واسعة النطاق".