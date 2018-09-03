تفاصيل جديدة بشأن زيارة بوتين للسعودية ودعوة الملك سلمان

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول زيارة بوتين للسعودية وموعد الزيارة: "تعلمون أن ملك السعودية، الذي زار روسيا الاتحادية، دعا بوتين لزيارة الرياض في أي وقت يناسبه. وتعلمون أن وزيري خارجية السعودية وروسيا بحثا مسألة الإعداد لتلك الزيارة، وسنعلمكم بمجرد الاتفاق على ميعادها".

© Sputnik . Sergey Guneev عاهل السعودية وولي عهده يهنئان الرئيس بوتين باليوم الوطني الروسي

وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال عن إمكانية زيارة بوتين للسعودية: "هذا من صلاحيات إدارة الرئيس، لكن اعتقد أن هذه الزيارة واردة بالمنطق. لدى الرئيس دعوة من الملك سلمان". وأضاف: "العمل يجري باستمرار".

وتطورت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل ملحوظ خلال العاميين الأخيرين، وتعمقت بعد إجراء الرئيس فلاديمير بوتين، في الكرملين يوم 30 مايو/ أيار 2017، مباحثات مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، وذلك بعد أيام من تعيينه في هذا المنصب وقيامه بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من بوتين، وبناء على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.