زلزال بقوة 5.9 يضرب منطقتين في جبال الأورال الروسية

صرح متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء 5 أيلول/سبمتبر، أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة، وقعت في مقاطعة تشليابينسك وجمهورية بشكيريا، موضحا أنه يجري التحقق من وقوع أضرار في مرافق البنية التحتية والإسكان .

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "مركز الهزة الأرضية، التي وقعت بقوة 5.9 درجة، يقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 6.5 كيلومتر جنوب حي إيفانوفسكي في مقاطعة تشيليابينسك. وشعر سكان 12 بلدة من بلدات المقاطعة وثلاث بلدات في بشكيريا بقوة الهزة التي وصلت إلى 4 درجات فقط".



© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

وقال إنه حتى الساعة 06.00 بتوقيت موسكو، لم يتم الكشف عن أي أضرار بالمباني والمنشآت، ومازال المسح مستمرا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الطوارئ: "لقد تلقينا أكثر من 1100 اتصال من السكان". وأشار إلى تعاون الوزارة مع الجهات المحلية للمسح الأرضي في المنطقة. ويعمل في المجموعة أكثر من 110 أشخاص و40 وحدة من المعدات.