زلزال بقوة 5.9 يضرب منطقتين في جبال الأورال الروسية

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "مركز الهزة الأرضية، التي وقعت بقوة 5.9 درجة، يقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 6.5 كيلومتر جنوب حي إيفانوفسكي في مقاطعة تشيليابينسك. وشعر سكان 12 بلدة من بلدات المقاطعة وثلاث بلدات في بشكيريا بقوة الهزة التي وصلت إلى 4 درجات فقط".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الطوارئ: "لقد تلقينا أكثر من 1100 اتصال من السكان". وأشار إلى تعاون الوزارة مع الجهات المحلية للمسح الأرضي في المنطقة. ويعمل في المجموعة أكثر من 110 أشخاص و40 وحدة من المعدات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)