إطلاق الوحدة الأولى لمحطة الطاقة الحرارية في سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم

صرح المركز الإعلامي لشركة "تيخنوبروم إكسبورت" التابعة لشركة "روستيخ"، اليوم الأربعاء، بأنه تم تشغيل الوحدة الأولى من محطة تارفيتشيسكايا للطاقة الحرارية في سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم، وتعمل بكامل طاقتها.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi روسيا وإيران تبحثان إنشاء طريق تجاري من ميناء القرم إلى بحر قزوين

موسكو — سبوتنيك . وقال ممثل المركز الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "لدينا استعداد تكنولوجي بنسبة 100 بالمئة. تم إطلاق أول وحدة طاقة لمحطة تارفيتشيسكايا للطاقة الحرارية في سيمفيروبول في الوضع العادي وتعمل بقدرة 100 بالمئة. أول وحدة طاقة لمحطة الطاقة الحرارية في سيفوستوبول ستكون جاهزة لإمداد الشبكة بالطاقة في الأيام المقبلة. في الوقت الحالي نقوم بالانتهاء من إجراءات الفحص ومسائل العمل المكتبي الخاص بالمرافق".

جدير بالذكر أن شركة "تيخنوبروم إكسبورت" التابعة لشركة "روستيخ" تقوم بأعمال البناء لمحطة بالاكلافسكايا للطاقة الحرارية في سيفوستوبول وتارفيتشيسكايا في سيمفيروبول بقدرة 470 ميغاوات لكل منهما. وفي شهر حزيران/يونيو من هذا العام قامت الحكومة الروسية بتأجيل تسليم أول وحدتي طاقة بقدرة 235 ميغاوات لكل منهما، من 19 أيار/مايو إلى 1 أيلول/سبتمبر 2018، والوحدة الثانية من 18 حزيران/يونيو إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.