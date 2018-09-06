زيادة القوة النارية لسلاح رهيب أبرز قوته في سوريا والعراق

في معرض "أرْمِيا 2018" تم عرض نسخة جديدة من قاذف النار "سولنتسيبيوك" (لفحة الشمس).

وتتميز النسخة الجديدة من نظام النار من عيار ثقيل المسمى بـ"لفحة الشمس" والذي ينتجه مصنع آلات يقع في مدينة أومسك الروسية، بوجود حماية من قذائف العدو في مقدمة الآلية التي تحمل قاذف النار أو القذائف الصاروخية النارية.

© Sputnik . Evgeny Biyatov تجربة سوريا تضع "لفحة الشمس" على العجلات

كما توجد دروع إضافية على جانبي الآلية التي تشبه دبابة "تي-72بي3".

وتم بذلك تعزيز قدرة "لفحة الشمس" على مقاومة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع، والرمّانات الصاروخية والقذائف الخارقة للدروع.

وتتميز النسخة الجديدة أيضا باحتوائها على محرك أقوى تبلغ قدرته 840 قوة حصانية.

وفي معرض أسلحة الجيش الروسي الذي أقيم في بلدة كوبينكا بريف موسكو تم إعلان مواصفات القذيفة الصاروخية الخاصة بسلاح "سولنتسيبيوك".

وتزن قذيفة "إم أو.1.01.04إم" وهي من عيار 220 ملم، 216 كيلوغراما. ويبلغ طولها 3723 ملم. ويتراوح مداها المجدي بين 600 متر و6000 متر.

ويمكن استخدامها في ظل الصقيع القارس وموجة الحر التي تقدَّر شدتها بـ50 درجة فوق الصفر.

يجدر بالذكر أن سلاح "لفحة الشمس" استخدم بنجاح لقصف مواقع الإرهابيين في سوريا والعراق.