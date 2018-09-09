"ألماز - أنتي" الروسية تعتزم تصدير منظومات دفاع لـ3مطارات سورية

أعلن نائب مدير عام مؤسسة "ألماز أنتي" الروسية للدفاع الجوي والفضائي، ألكسندر فيدروف، أن المؤسسة تجري حاليا مباحثات مع الجانب السوري بهدف القيام بتوريد منظومات جوية متخصصة لـ 3 مطارات سورية.

دمشق — سبوتنيك. وقال فيدروف في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما هي مطارات سوريا، التي تبدي اهتمامها بمنتجات المؤسسة: " يدور الحديث قبل كل شيء عن مطار دمشق ومطار اللاذقية ومطار حلب. وسيكون العمل في المطارات الباقية في المستقبل عند تحرير هذه المناطق".

وعن أنواع المنتجات التي تعتزم المؤسسة توريدها، قال فيدروف: "نعتزم القيام بإمدادات كافة أنواع منتجاتنا، ابتداء من رادارات، نظم إدارة الحركة الجوية، منظومات الاتصال الخاصة العاملة في مجال الطيران ومنظومات الهبوط، يعني كل أنواع من المنتجات، التي تستخدم في العالم لضمان حركة الطيران الآمنة".

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وردا على سؤال حول القيمة المتوقعة لهذه الإمدادات، أشار فيدروف، إلى أن الشركة تقوم حاليا بإعداد وتحديد القيمة، مضيفا أن "ذلك يتطلب إجراء دراسة في المطارات نفسها".

وتوقع فيدروف، الذي يترأس وفد مؤسسته في جناحها ضمن معرض دمشق الدولي أن تتم هذه الإمدادات إلى المطارات السورية في العام المقبل، متابعا " هناك مباحثات جديدة مع الجانب السوري، ومواصلة مباحثات سابقة، نحن لسن للمرة الأولى في هذا المعرض. كنا نشارك في معرض دمشق العام الماضي، وتعرفنا على قيادة الدولة في إطار الاتجاهات، التي نعمل فيها في مجال المنتجات المدنية".

وأكد نائب مدير عام مؤسسة " ألماز أنتي"، على أن المؤسسة الآن في مرحلة اكمال بعض المباحثات في مجالات معينة، "حيث ظهر مشاركون جدد في المباحثات، بما في ذلك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، ونحن نجري مباحثات معها لإمدادات منظومات التلفزيون الرقمي المنتجة عندنا".

وخلص فيدروف قوله بأنه دون أي شك، فإن كل صفقة لإمدادات تشتمل على بند بشأن عملية تدريب وتعليم الخبراء السوريين وإجراء امتحانات لخبراتهم.

هذا وتم افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 مساء يوم الخميس الماضي، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.

ومعرض دمشق الدولي يعد من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ العام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.