بيسكوف يشيد بسياسة "تلغرام" الجديدة

صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي للتنمية الرقمية والتكنولوجية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يلتق مع مسؤولي "تلغرام"، ولكنه يعتبر أن تغيير سياسة خصوصية تطبيق "تلغرام" خطوة صحيحة إلى الأمام.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نرى أن الوضع هناك يتطور وآمل بأن تصبح التغييرات المحددة التي أدخلتها الشركة إلى سياستها خطوة إلى الأمام".

© Sputnik . Kiril Kallinikov روسيا: "تلغرام" يوافق على تقديم المعلومات عن الإرهابيين للأجهزة الأمنية على أساس قرارات المحكمة

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال فيما إذا كان يخطط للمبادرة بلقاء مسؤولي الشركة: "هذا متعلق باحتمال التوصل إلى نتائج محددة".

والجدير بالذكر أن تطبيق "تلغرام" قام بتحديث سياسة الخصوصية لديه، حيث يشترط فيها إمكانية نقل عناوين الـ " آي بي" وأرقام هواتف المشتبهين بالإرهاب، إلى الهيئات الخاصة، وذلك بأمر من المحكمة، لكن هذا الخيار لن يطبق على طلبات الخدمات الروسية.

وكان مؤسس تلغرام، بافل دوروف، قد أعلن في وقت سابق، أن التغيرات في سياسة الخصوصية في التطبيق، جاءت لتتناسب مع القوانين الأوروبية الجديدة، مستبعدا أن تؤدي لرفع الحظر عن التطبيق في روسيا.

ويعتقد دوروف، أن التغيرات في سياسة التطبيق، ستجعل تلغرام أقل جاذبية لمن يمارسون فيه نشر الدعاية للإرهاب على حد تعبيره، متسائلا "هل يمكن لهذه التغيرات أن تؤدي لوقف محاولات حظر تلغرام في روسيا؟ أعتقد لا.